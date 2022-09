Zertifizierung in Korschenbroich : Kita „Im Holzkamp“ wird zum Familienzentrum

Kleinenbroich Mit der Zertifizierung zum Familienzentrum wird der Kita bestätigt, dass sie familienorientiert arbeite. Die Übergabe der Auszeichnung wird mit einem großen Fest gefeiert.

„Das gesamte Team hat kompetent und im Austausch mit den Eltern an der Zertifizierung gearbeitet. Was uns schon vorher wichtig war, machen wir weiter“, sagt Berzen. Mit Blick auf Familienförderung und Tagespflege habe der Fokus zum Beispiel auf der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung von Familie und Kindern sowie zielgruppenorientierten Partnerschaften mit internen und externen Kooperationen gelegen. „Wir haben Angebote für Eltern und Kind, wie auch nur für Eltern. Wir haben uns immer schon der gesamten Familie geöffnet. Der zusätzliche Betrag in Verbindung mit dem Gütesiegel unterstützt uns in den Möglichkeiten, das Angebot auszubauen und kostenfrei für interne und externe Zielpersonen, innerhalb und außerhalb der Kita-Zeiten zu offerieren“, erzählt Berzen. Die Kooperation mit Partnern sei der Einrichtung immer schon besonderes Anliegen gewesen. Bewährt sei zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt, Kinderschutz, Schule, AOK. Mit Blick auf die Zertifizierung wurden bestehende Partnerschaften mit Vertrag untermauert und um neue Bande mit mehr Unterstützung für die ganze Familie erweitert. In der Befragung der Eltern sei zum Beispiel der Wunsch geäußert worden, die Einführung der Online-Themenabende auch nach Corona beizubehalten, um auf Babysitter verzichten zu können.