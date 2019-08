Panne in Korschenbroich : Kita-Container werden nicht fertig

Korschenbroich Ersatz für das eigentliche Provisorium: Kinder müssen ab Montag in Kita „Zauberwald“.

Die Bauarbeiten für die Kita im Neubaugebiet Niers-Aue verzögern sich – und als ob das nicht ärgerlich genug wäre, muss die Stadt weitere Verzögerungen melden. Diesmal betrifft es den Bau des Container-Provisoriums. Dieser dauert eine Woche länger als geplant. Die Folgen: Die Kita-Kinder können ab Montag nicht im Neubaugebiet betreut werden. Stattdessen sollen sie für eine Woche in die Kita „Zauberwald“ am Jane-Addams-Weg gehen – als Ersatz für das Provisorium.

Der Container-Komplex ist nicht bezugsfertig, weil noch an den Versorgungsanschlüssen gearbeitet wird. „Die Verzögerung ist für alle Eltern, die Kinder, das Erzieher-Team, die Lebenshilfe und auch die Stadt mehr als ärgerlich“, sagt Beigeordneter Thomas Dückers. Alle Eltern seien informiert worden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Kinder das Provisorium am 12. August erobern können.“ Bis dahin nimmt die Kita am Jane-Addams-Weg die Mädchen und Jungen auf.

Für den geplatzten Einzugstermin findet Andreas Fortenbacher deutliche Worte. Er ist Geschäftsführer der „Leben und Wohnen Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss“, die Träger der neuen Kita im Baugebiet Niers-Aue ist. Er sagt: „Wir haben uns schon länger immer wieder vertrösten lassen. Das ist wirklich ernüchternd.“ Es fehlten hauptsächlich Wasseranschlüsse, außerdem stehe eine Wasserqualitätsprüfung noch aus. Obwohl die Lebenshilfe nicht für die Arbeiten an den Containern zuständig sei, seien die Mitarbeiter seit Wochen eindringlich für die Erledigungen noch offener Arbeiten an der Baustelle aktiv gewesen. „Uns als Träger der Kita sind an dieser Stelle die Hände gebunden. Und doch sind wir es alleine, die den Familien und Kindern, die in unserer Betreuung sind, aktiv eine Lösung anbieten müssen – und glücklicherweise auch können“, sagt Fortenbacher.