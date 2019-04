Kindertagesstätte in Kleinenbroich : Kita Auf den Kempen bietet neues Bücherangebot an

Kleinenbroich Die evangelische Bücherei in Kleinenbroich hat ein Projekt ins Leben gerufen, von dem Kinder profitieren sollen. Es soll vor allem die frühe Sprachentwicklung fördern.

Die Kindertageseinrichtung Auf den Kempen bietet ihren kleinen Lesern ab Mai die Möglichkeit an, Bücher und CDs wie in einer Bibliothek auszuleihen. In Kooperation mit der evangelischen Bücherei in Kleinen­broich konnte dieses Projekt ins Leben gerufen werden. Über Landesmittel wurden zwei Bücherkisten angeschafft, deren Inhalt nun regelmäßig aktualisiert wird. Einmal in der Woche können die Kinder zusammen mit ihren Eltern daraus ein Buch oder eine CD auswählen. Darüber hinaus wird den Kindern das Lesen über regelmäßige Besuche der großen Bücherei sowie in Form von Vorlesenachmittagen und -abenden nahegebracht. Begleitet wird die Ausleihe von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Bibliothek sowie vom Kindergartenpersonal.