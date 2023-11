Anmeldungen für Kita-Plätze in Korschenbroich Bis 30. November müssen Eltern ihre Kinder anmelden

Korschenbroich · Eltern, die für ihre Kinder einen Platz in einer Kindertageseinrichtung in Korschenbroich benötigen, sollten die Anmeldung bis zum 30. November über den Kita-Navigator der Stadt vornehmen. So wird die Betreuung ab August 2024 sichergestellt.

11.11.2023 , 04:50 Uhr

Wer einen Kita-Platz ab August 2024 in Korschenbroich benötigt, sollte sein Kind über den Kita-Navigator der Stadt bis Ende November anmelden. Symbolfoto: Foto: dpa/Friso Gentsch

Bis Donnerstag, 30. November, sollten Eltern ihre Kinder im Kita-Navigator der Stadt angemeldet haben, wenn sie ab 1. August 2024 zum Start des nächsten Kita-Jahres eine Betreuung für ihr Kind sicherstellen wollen. Darauf macht die Stadt aufmerksam. Unter der Internetadresse https://korschenbroich.kita-navigator.org stellen sich alle Kindertageseinrichtungen der Stadt Korschenbroich vor. Auf den Seiten erhalten Interessierte einen ersten Eindruck über sämtliche Angebote. Mit ihren persönlichen Daten registrieren sich die Eltern dann beim Navigator und schicken die Kita-Vormerkungen für ihr Kind ab. Diese würden den jeweiligen Elternwünschen entsprechend priorisiert, erklärte die Stadt weiter. Wichtig sei, ausschließlich die Kindertageseinrichtungen zu benennen, die für eine Betreuung tatsächlich in Frage kommen. Die Plätze würden über ein bestimmtes System vergeben, so dass am Tag der Platzvergabe Mitte Januar alle Plätze belegt sind und eine Veränderung im Nachgang nicht mehr möglich ist. Eltern von Kindern, die einen individuellen Förderbedarf haben und einen sogenannten inklusiven Platz benötigen, müssten dies zwingend im Kita-Navigator angeben, teilt die Verwaltung mit. Dies gelte auch für Eltern, die einen Platz in der Waldgruppe wünschen. Kinder werden in der Regel zum 1. August eines Jahres in die Kindertageseinrichtung aufgenommen, so dass der August als Aufnahmedatum eingegeben werden sollte. Ein persönliches Kennenlernen sei nach wie vor Grundvoraussetzung, betont die Verwaltung. Dieses könne bereits vor der Anmeldung im Kita-Navigator erfolgen. Sollten Eltern die Kita vorab noch nicht persönlich kennengelernt haben, werde die jeweilige Leitung Kontakt aufnehmen, um einen Besuchstermin zu vereinbaren. Nach einer Platzzusage haben Eltern die Möglichkeit, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens den Betreuungsvertrag abzuschließen. Für eine Betreuung in der Kindertagespflege müssen Eltern die Fachberaterin der Kindertagespflege kontaktieren unter 02161 61045135.

(bb)