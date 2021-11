Kita am Hallenbad in Korschenbroich : Auszeichnung als „KlimaKita.NRW“

Kita am Hallenbad in Korschenbroich

Kleinenbroich Die Kita am Hallenbad in Kleinenbroich darf sich künftig „KlimaKita.NRW“ nennen. Sie wurde von der EnergieAgentur NRW und vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnet.

Klimaschutz wird in der Kita am Hallenbad in Kleinenbroich groß geschrieben. Dafür wurde sie bereits mit dem zweiten Platz beim Klimaschutzpreis von Stadt und Westenergie ausgezeichnet. Nun darf sie sich zudem die nächsten zwei Jahre lang als „KlimaKita.NRW“ bezeichnen. Katja Hensel von der EnergieAgentur NRW und Annette Kehl vom Wirtschaftsministerium NRW überreichten ein Türschild und die entsprechende Urkunde.