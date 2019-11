„FaireKITA“ in Korschenbroich : Auszeichnung für Kita Am Hallenbad

Korschenbroich Die Einrichtung darf sich ab sofort „FaireKITA“ nennen. Es ist der Lohn für eine intensive Projektarbeit.

In einer kleinen Feierstunde überreichte Gisela Welbers, Vorsitzende der „Neusser Eine-Welt-Initiative“ die Auszeichnung an die glückliche Kita-Leiterin Karin Goldammer-Manolakis. Stolz stellten die Kinder den Gästen, bei selbstgebackenen Apfelkuchen und frisch gepresstem Apfelsaft, ihre Projekte zum fairen Handel vor. Seit Anfang des Jahres beschäftigen sich Mädchen, Jungs und pädagogische Fachkräfte mit dem fairen Handel. So erfahren die Kleinen schon früh, dass Waren, die sie aus dem Alltag kennen, aus der ganzen Welt kommen. Außerdem haben sich die Kinder auch intensiv mit dem Thema „gerechtes Handeln“ auseinandergesetzt und darüber gesprochen, was es bedeutet, fair miteinander umzugehen.