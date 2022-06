Mehr als 40 Schausteller in Korschenbroich : „Der Kirmesplatz wird so voll wie nie“

Die Kirmes startet am Samstag, 4. Juni, um 14 Uhr. Die beiden Platzmeister Volker Kallenberg alias „Curry-Jupp“ (l.) und Sven Tusch haben eine bunte Mischung auf dem Matthias-Hoeren-Platz zusammengestellt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Korschenbroich Mehr als 40 Schausteller haben ihre Buden in Korschenbroich aufgebaut – darunter etliche Fahr- und Spielgeschäfte für Kinder. Was die neuen „In“-Produkte sind und warum es in diesem Jahr kein Schaschlik mehr gibt.