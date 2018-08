Korschenbroich: Kirchtrum von St. Andreas wird saniert

Korschenbroich Der Kirchturm von St. Andreas ist so etwas wie ein Wahrzeichen für den historischen Ortskern. Und natürlich ist den Korschenbroichern ihre Kirche wichtig. Derzeit kommt sie allerdings in einem etwas ungewohnten Gewand daher.

Bereits vor einigen Wochen begannen Bauarbeiter damit, den Kirchturm einzurüsten. Nun hat das Gerüst eine weiße Plane bekommen, damit nichts unkontrolliert gen Boden fallen kann und es durch die Bauarbeiten in der Nachbarschaft nicht so staubt. Einige Korschenbroicher inspirierte dieser Anblick zu Kreativität. Der Kirchturm von St. Andreas wird in Korschenbroich inzwischen nur noch „Der weiße Riese von Korschenbroich“ genannt.