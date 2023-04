Nach Sanierung der Pfarrkirche St. Dionysius Kirchenbauverein Kleinenbroich „ist schon fast Geschichte“

„Die Glocken der Pfarrkirche St. Dionysius müssen wieder läuten“: Das war den Menschen in Kleinenbroich ein enorm wichtiges Anliegen. Am 12. Oktober 2004 wurde der Kirchenbauverein Kleinenbroich gegründet. Man kümmerte sich aber nicht ausschließlich um die Glocken. Im Laufe der Jahre wurde die Kirche innen und außen komplett saniert. Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen und in der Vereinskasse befinden sich rund 24.000 Euro.