Kinoabend in Korschenbroich Film über drei Heldinnen zum Internationalen Frauentag

Der Internationale Frauentag wird jährlich am 8. März begangen. Er erinnert an den ersten Frauentag 1911, als sich in verschiedenen Ländern Frauen versammelten, um gleiche politische Rechte, Bildungschancen und finanzielle Unabhängigkeit einzufordern. Anlässlich dieses Tages organisiert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Nora Osmani, gemeinsam mit Monika Schmitz von der Ortsgruppe der katholischen Frauen Liedberg am Montag, 11. März, um 19 Uhr einen Kino-Abend im Sandbauernhof in Liedberg, Am Markt 10. Der Eintritt ist frei.