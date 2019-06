Korschenbroicher Kindertagesstätte : Auf dem Weg zur „FairenKITA“

Korschenbroich Die Korschenbroicher Kindertagesstätte Am Hallenbad will sich für die Themen fairer Handel und Nachhaltigkeit einsetzen. Um ausgezeichnet zu werden, muss sie künftig indes einige Kriterien erfüllen.

Seit 2016 können sich Kindertageseinrichtungen in allen Bundesländern für ihr Engagement in der Umsetzung von Themen des globalen Lernens und dem fairen Handel auszeichnen lassen. Möglich macht dies das Projekt „FaireKITA“ – ein Angebot des Netzwerks Faire Metropole Ruhr. Die Korschenbroicher Kita Am Hallenbad will sich nun bewerben.