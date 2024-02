Kinderkarnevalszug in Kleinenbroich Kamelleregen auf mehr als 700 große und kleine Narren

Zum 21. Mal hieß es am Freitagnachmittag: „Ob klein, ob groß, hier ist immer was los.“ Gemeint ist der traditionelle Kinderkarnevalszug in Kleinenbroich, der sich pünktlich um 14.11 Uhr vom Kirmesplatz aus in Bewegung setzte. Veranstalter war wie üblich das Trio aus der St. Sebastianus-Bruderschaft, dem Verein „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB) und den Kleinenbroicher Karnevalsfreunden (KKF). Hauptorganisator Ralf Franken sagte am frühen Abend begeistert: „Teilweise waren bis zu 700 Narren da. Es war brechend voll.“