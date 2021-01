Statt Umzug Verlosung via Facebook : Die schönsten Karnevalsbilder werden prämiert

Kleinenbroich Sowohl Umzug als auch Feier fallen dieses Jahr corona-bedingt aus. Dabei der Kinderkarneval in Kleinenbroich 20-jähriges Bestehen gefeiert. Stattdessen gibt es jetzt einen Wettbewerb mit Fotos und Bildern für den Nachwuchs.

Eigentlich hatten sie dieses Jahr ihren traditionellen Kinderkarneval in Kleinenbroich besonders groß feiern wollen. Denn das Narrentreiben, das der Verein „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB), die St. Sebastianus Bruderschaft sowie die Kleinenbroicher Karnevalsfreunde (KKF) gemeinsam veranstalten, hätte 20-jähriges Bestehen gefeiert. Doch wegen Corona gibt es weder den Umzug noch die Feier in der Mehrzweckhalle. Daher haben sich die Veranstalter etwas anderes einfallen lassen. „Wir machen einen Wettbewerb“, sagt Tina Kaufmann von der AFB. Die Kinder sind aufgerufen, Fotos oder Bilder vom bestem Kostüm oder zu vergangenen Karnevalsveranstaltungen in Kleinenbroich zu schicken.

Zu gewinnen gebe es tolle Preise, so Kaufmann. Was genau, wollte sie noch nicht verraten. Einsendeschluss für die Bilder und Fotos ist am Freitag, 12. Februar, um 14.11 Uhr, dem eigentlichen Starttermin des Karnevalsumzuges. Zwei Tage später, am 14. Februar, startet ab 11.11 Uhr die Live-Übertragung auf der Facebook-Seite der St. Sebastianus Bruderschaft. Dann werden die Gewinner ermittelt.