Sozialamt der Stadt Korschenbroich informiert : Freizeitbonus für bedürftige Kinder beantragen

Korschenbroich Kindern, die Sozialhilfe beziehen, steht ein Freizeitbonus zu. Das hatte der Bundesrat kürzlich beschlossen. Die Stadt Korschenbroich informiert darüber, wie das Geld beantragt werden kann.

Kinder und Jugendliche mussten in den vergangenen Monaten zurückstecken und haben viel verpasst – nicht nur in der Schule. Um Familien mit geringem Einkommen zu unterstützen, bekommen diese ab August einmalig einen Kinderfreizeitbonus in Höhe von 100 Euro für jedes Kind ausgezahlt. Der Bundesrat hat diesem Vorhaben der Bundesregierung nun abschließend zugestimmt. Petra Köhnen, Leiterin des Amtes für Soziales und Demografie in Korschenbroich, macht darauf aufmerksam, dass der Antrag seit dem 1. Juli auf der Internetseite der Familienkasse (https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderfreizeitbonus) hinterlegt ist. Dieser Kinderfreizeitbonus steht Kindern, die Sozialhilfe beziehen beziehungsweise beim Wohngeld als Haushaltsmitglied angegeben werden, zu. Wie die Stadt mitteilt, kann der ausgefüllte Antrag zusammen mit den entsprechenden Nachweisen darüber, dass das betreffende Kind im August 2021 Sozialhilfe bezieht beziehungsweise beim Wohngeld als Haushaltsmitglied berücksichtigt wird, entweder per Post direkt an die jeweils zuständige Familienkasse oder per E-Mail an die zentrale E-Mail-Adresse Kinderfreizeitbonus@arbeitsagentur.de geschickt werden.