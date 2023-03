Projekt in Korschenbroich Kita-Kinder bereiten sich auf ihren großen Zirkusauftritt vor

Am Montag hatten die Zirkusleute wie „Clown August“ sowie die Artistinnen Whitney und Shona den Kindern in einer Aufführung gezeigt, was auf dem Trainingsprogramm stehen könnte. Die Kinder der Maulwurf-, Bären- und Eichhörnchengruppe hatten sich sofort für ihr bevorzugtes Training gemeldet. So gehörten Jule (4) und Leni (3) zu den 14 Kindern, die sich für Seiltanz entschieden hatten. Natürlich handelte es sich für die Kita-Kinder nicht um Hochseilakrobatik – aber der Gleichgewichtssinn der Kleinen war dennoch mächtig gefordert. Es war toll, zu erleben, mit welch stolzer und aufrechter Körperhaltung sie sich alle schon am zweiten Trainingstag präsentierten und sich für Applaus bedankten. So auch die sechs Kinder, die mit Artistin Whitney ein Hula-Hopp-Training absolvierten. Mia (6) schaffte es tatsächlich auf Anhieb, vier Reifen gleichzeitig um ihre Taille kreisen zu lassen.