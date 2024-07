Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich ist Partner Kinder im Familienzentrum lernen Mülltrennung spielerisch

Als Unterstützung sind der Trenn-Bär mit seiner Begleiterin Lale sowie Anja Jacob vom SEK und der Beigeordnete der Stadt, Thomas Dückers, in das Familienzentrum gekommen. In welche Tonne gehört die Zahnpasta-Tube, in welche der Eierkarton und ist Mülltrennung gleich Umweltschutz? Alle diese Fragen konnten mithilfe eines Glücksrads und dem Fachwissen des Trenn-Bärs beantwortet werden.