Osterferienprogramm in Korschenbroich Kinder bauen analoge Rennstrecke zum digitalen Spiel

So sieht sie aus: Die analoge Rennstrecke zum Videospiel Mario Kart, die die Mädchen und Jungen beim Osterferienprogramm im Katho St. Andy aufgebaut haben. Das Rennen zum „Katho Cup 2024“ wird am letzten Ferientag als Videospiel an der Konsole ausgetragen.

Foto: Markus Rick (rick)