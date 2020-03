Bei Geschwindigkeitskontrolle : Kiffender Lkw-Fahrer in Pesch aufgefallen

Kiffender Lkw-Fahrer in Pesch aufgefallen

Ein Mann zündet sich einen Joint an. Foto: dpa/Oliver Berg

Pesch Der 40-Jährige war bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit zwei Joints aufgefallen, die er bei sich trug. Auch darüber hinaus stellten die Beamten an seinem Fahrzeug mehrere Verstöße fest.

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen wohl unter Drogeneinfluss durch Pesch gefahren. Das teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige führte zwei Joints mit sich. Als er von den Beamten in Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Kleinenbroicher Straße darauf angesprochen wurde, gab er zu regelmäßig zu kiffen. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache in Korschenbroich eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.