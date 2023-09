Ehrenamtler in Korschenbroich Die kfd St. Dionysius löst sich auf

Ihre Karnevalssitzungen waren legendär. Mit viel Engagement, Fantasie, Witz und Spaß an der Freude planten und probten die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) St. Dionysius in Kleinenbroich über Jahre ihre Veranstaltungen in der „fünften Jahreszeit“. Auch für die zahlreichen Gäste waren diese Sitzungen immer ein großes Vergnügen. Nicht weniger beliebt waren die Erntedank- und Weihnachtsfeiern und natürlich die Reibekuchen auf den Pfarrfesten der Gemeinde St. Dionysius: Die Mitglieder der kfd schälten schon samstags stundenlang die Kartoffeln, um sie am Tag danach in knusprige Reibekuchen zu verwandeln. Auch die bis zu 50 Kuchen für die Cafeteria wurden alle von fleißigen kfd-Frauen in der heimischen Küche gebacken. 80- oder 90-Jährige wurden mit einem Geburtstagsbesuch überrascht, ebenso Ehepaare, die goldenen Hochzeitstag feierten.