Ehrenamtlerinnen gesucht Nachwuchssorgen bei kfd St. Dionysius

Marlene Hülser wünscht sich vor allem jungen Nachwuchs für die Kleinenbroicher Gemeinschaft mit ihren rund 130 Mitgliedern. „Ich würde das Amt gerne an eine jüngere Frau abgeben, die vielleicht neue Impulse setzt und ihren Bekanntenkreis mit einbezieht. Es wäre nicht schlecht, wenn frischer Wind in die kfd käme“, betont Hülser, die ebenso Vorsitzende der Frauenunion ist. Auch für dieses Amt will sie nicht mehr kandidieren.