Sitzung mit vielen Highlights Gänsehaut und gläserne Menschen beim kfd-Karneval in Glehn

Zu den Gästen zählten etliche Grefrather Frauen, zu denen Edda Jakobs gehörte. Sie meinte: „Eine super Sitzung. Mir hat wirklich alles gefallen. Hut ab.“ Christiane Louis und Renate Springer von den Kaarster kfd lobten: „Solche Wortbeiträge sind selten – tolle Ideen und viel Lokalkolorit.“ Und auch Josi Broichgans-Conrads, die Vorsitzende der Reuschenberger kfd, meinte: „Die Fröhlichkeit ist wieder da – wir sind alle so dankbar.“ Sie hatte Spaß an Wortbeiträgen wie dem von Renate Schumacher, die als „Reporter vom Jüchener Tagblatt“ unterhaltsam aus Glehn berichtete. So etwa die Sache mit Kaplan Zbigniew Cieslak, der nur ganz schnell etwas aus der Glehner Kirche holen wollte und – weil die Kirche gerade geöffnet war – Handy und Schlüssel im Auto ließ. Als er nach wenigen Minuten die Kirche verlassen wollte, war abgeschlossen. Was tun? Cieslak beschloss, die Kirchenglocken zu läuten. Die ungewöhnliche Zeit für Kirchengeläut wunderte Ulrich Bresser, der mittels Schlüssel aus dem Pfarrbüro in der Kirche nachsah und so den Kaplan Cieslak aus seiner misslichen Lage befreien konnte.