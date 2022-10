450 Mitglieder stark : Kfd Glehn plant wieder Karnevalsfeiern im Februar

GLEHN 450 Mitglieder hat die Glehner kfd. Sechs Frauen sind im Vorstand aktiv. Nun sind zwei neue dabei. Gemeinsam stellten sie das Programm vor.

Zuvor sind Adventsfeiern am 29. November um 19 Uhr und am 30. November um 15 Uhr geplant. Am Freitag, 9. Dezember, um 13.30 Uhr geht es in zwei Bussen um 13.30 Uhr ab Glehn (um 13.15 Uhr von den umliegenden Dörfern aus) zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald in Solingen und am 14. Dezember um 18.45 Uhr ist der Abschlussgottesdienst für das Jahr 2022.