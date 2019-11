Kleinenbroicher kfd-Frauen üben für Karneval : Training bis zur Schwindelattacke

Korschenbroich Die Kleinenbroicher kfd-Frauen bereiten sich auf ihre Karnevalssitzung am 31. Januar vor. Die Mitglieder kümmern sich um alles selbst. Vom Kostüm bis zur Getränkebestellung. Doch der Spaß kommt bei aller Arbeit nicht zu kurz.

„Ich krieg ‘ne Schwindelattacke“ „Können wir noch mal das türkische Handtuch üben?“ Schwindelattacke? Türkisches Handtuch? „Eins, zwei, drei, vier, kick, drehen, Promenade und die Frau dreht sich unter dem Arm des Herrn“ – so klingen die Anweisungen von Christiane Carrasco an diesem Abend in der Neuen Turnhalle in Kleinenbroich. Sechs Frauen schwingen ihre Hüften und drehen sich bis zur Schwindelattacke. Und sie wissen genau, was für eine Bewegung hinter dem „türkischen Handtuch“ steckt.