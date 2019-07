Wechsel in Korschenbroicher Grundschule : Kerstin Spencer ist die neue Leiterin der Andreas-Schule

Korschenbroich Ihre Aufgabe an den beiden Standorten Korschenbroich und Pesch geht Kerstin Spencer mit Schwung und guten Ideen an. Froh ist sie, dass mit Ines Jede auch das Sekretariat neu besetzt werden konnte.

Nach dem Studium in Essen hat Kerstin Spencer ihr Referendariat an einer Grundschule in Düsseldorf-Grafenberg absolviert. Nach Heirat und Geburt des ersten Kindes zog es die gebürtige Viersenerin privat nach Kleinenbroich und beruflich an die Andreas-Schule. Nach der Geburt des zweiten Kindes und der Elternzeit unterrichtete Spencer in Pesch. Was sie vor Ort sehr schätzt ist die Tatsache, „dass mit besonders viel Zuwendung und Wertschätzung gearbeitet wird. Bei hohem Qualitätsanspruch schauen wir auch immer darauf, was das Beste für das Kind, die Eltern, das Kollegium ist.“