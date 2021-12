Jahreswechsel in Korschenbroich : Keine Verbotszonen in der Stadt über den Jahreswechsel

Mit einem Glas Sekt und einer Wunderkerze? Ob so die meisten Menschen in Korschenbroich Silvester feiern? Verbotszonen gibt es in Korschenbroich über den Jahreswechsel jedenfalls nicht. Die Stadt erwartet keine besonderen Ordnungswidrigkeiten oder Probleme in der Silvesternacht. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott