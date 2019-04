Fahrradklima-Test des ADFC in Korschenbroich : Keine guten Noten für den Radverkehr

Korschenbroich Beim Fahrradklima-Test des ADFC bekommt Korschenbroich die Schulnote 4,0. Damit liegt die Stadt landesweit im unteren Mittelfeld. Beklagt werden schlechte Radwege und zu wenige Öffnungen von Einbahnstraßen.

Im November fragte der ADFC in einer Onlineumfrage die Radfahrer in Deutschland danach, wie fahrradfreundlich ihre Stadt ist. Nun liegen die Ergebnisse vor. Wie der ADFC mitteilt, erteilen die Radfahrer in Korschenbroich der Stadt im Fahrradklima-Test die Schulnote 4,0. Auf einem Schulzeugnis würde dies bedeuten: Gerade noch geschafft. Mit diesem Ergebnis liegt die Stadt bundesweit bei der Städten zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern auf Platz 200 von 311. Landesweit sieht es noch schlechter aus. Da liegt Korschenbroich auf Platz 50 von 82. Im Vergleich zum letzten für Korschenbroich vorliegenden Ergebnis aus 2014 hat sich die Stadt damit verschlechtert. Damals gab es die Note 3,7. „Wir sind damit nicht zufrieden. Wir werden uns die Ergebnisse detailliert anschauen und gemeinsam mit der Politik Lösungsansätze für eine Verbesserung suchen. Außerdem werden wir die einzelnen Punkte mit dem ADFC Korschenbroich erörtern“, sagt der technische Beigeordnete Georg Onkelbach.

Als positiv bewerteten die Teilnehmer der Umfrage, dass das Stadtzentrum per Rad gut zu erreichen ist, man zügig voran komme und das Sicherheitsgefühl gut sei. Außerdem gebe es kaum Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern. „Das nehmen wir erfreut zur Kenntnis. Gerade in diesem Bereich handelt es sich allerdings um eine subjektive Einschätzung“, sagt Onkelbach. Was die Teilnehmer der Umfrage beklagen, dürfte ihn weniger freuen. So beklagen die Teilnehmer der Umfrage, dass es zu wenige öffentliche Fahrräder gebe. Für diesen Zustand gab es in der Umfrage die Note „Mangelhaft“. „Derzeit gibt es Bestrebungen zu einer Aufnahme der Stadt in die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Städte in NRW. In diesem Rahmen prüfen wir verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung eines fahrradfreundlichen Klimas. Selbstverständlich sind auch öffentliche Fahrräder ein Thema“, erklärt Onkelbach.