Gastronomie in Korschenbroich „Wir sind eine Trinkgenossenschaft ohne Kneipe“

Sie waren auf einem guten Weg: Mehr als 175 Personen wollten eine Genossenschaft gründen, das ehemalige „Mühleneck“ mitten im Ortskern als Trinkgenossen pachten und als Kneipe betreiben. Zusagen für den Anteilskauf in Höhe von mehr als 40.000 Euro lagen den drei Initiatoren für die Idee der Genossenschaftskneipe – Thomas Vitz, Martin Kießhauer und Rainer Vetter – bereits vor. Auch die Eigentümer der Immobilie, Julia und Marco Resler, wollten – so wie viele andere auch – gleich mehrere Anteile in Höhe von 100 Euro erwerben. Doch inzwischen ist klar: Eine Genossenschaftskneipe wird es nicht geben – zumindest nicht im ehemaligen „Mühleneck“. „Wir sind jetzt eine Trinkgenossenschaft ohne Kneipe“, sagt Thomas Vitz.