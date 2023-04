Zukunftsagentur lehnt Zuschussantrag ab Kein „großer Wurf“ bei geplanter Skateranlage

Korschenbroich · Anfang 2021 wurde bekannt, dass die Anlage an der Niers-Aue illegal errichtet worden ist. Seitdem ist ein neuer Standort vor der Waldsporthalle geplant. Ein Projekt in Höhe von zwei Millionen Euro sollte es werden. Zuschüsse gibt es dafür nun aber nicht. Wie es weitergehen soll und was in den zwei Jahren passiert ist.

14.04.2023, 04:50 Uhr

Die alte Skateranlage an der Niers-Aue existiert noch. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer

Kinder und Jugendliche in Korschenbroich werden sich weiter gedulden müssen: Denn die großen Planungen für die neue Skateranlage vor der Waldsporthalle sind vorerst hinfällig. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat den Förderantrag der Stadt für das Projekt abgelehnt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit.