Mehr als 30 Jahre Ehrenamtler in Korschenbroich „Kein Verein hat mehr Kinderpatenschaften vermittelt als wir“

Er sei Realist, sagt Egon Schuh. Und weil das so ist, wird er zum Jahresende den Verein VfB-SOS auflösen. Er hat rund 30 Jahre lang unvorstellbar viel Engagement in dieses Projekt investiert, unermüdlich um Patenschaften für Kinder in SOS-Kinderdörfern in den unterschiedlichsten Ländern geworben und ist persönlich mit gutem Beispiel vorangegangen mit seinen 23 Patenschaften.