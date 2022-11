Land unterstützt die Pläne nicht : Kein Fördergeld für Liedbergs historischen Ortskern

Liedberg Rund 75.000 Euro hatte sich die Stadt vom Land als Förderung in einem zweiten Abschnitt erhofft, um den historischen Ortskern von Liedberg aufzuwerten. Doch das Land hat abgewunken. Bürgermeister Marc Venten ärgert sich darüber.

Um den historischen Ortskern in Liedberg aufzuwerten, wollte die Stadt in zwei Abschnitten Fördergelder des Landes in Anspruch nehmen. Ein erster Abschnitt wurde mit 25.000 Euro Fördergeld verwirklicht. Nun aber geht es um den zweiten Abschnitt und um 75.000 Euro. Doch das Land hat abgewunken.