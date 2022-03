So trainiert die Jugendmannschaft : Korschenbroichs kegelnder Nachwuchs

Im Korschenbroicher Hallensportzentrum beweist die Jugendmannschaft des Kegelsportvereins, dass das Klischee vom Rentnervergnügen nicht zutrifft. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Mit der Kugel auf alle Neune zielen – daran haben nicht nur Senioren Spaß. Auf den Bahnen im Hallensportzentrum trainieren regelmäßig auch Jugendliche. Was reizt sie daran?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Svenja Gelhausen

Ein dunkler Kellerraum voller Bier trinkender Rentner – das könnte das Erste sein, woran manche beim Schlagwort „Kegeln“ denken. Der Sport wird vor allem mit geselligen Abenden unter Freunden, die hin und wieder ein paar Kugeln werfen, assoziiert. Dass Kegeln nur etwas für „alte Leute“ sei, bezweifeln die Mitglieder der Jugendmannschaft des Korschenbroicher Kegelvereins (KSV). Jeden Mittwoch treffen sich die Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren an der Kegelbahn des Hallensportzentrums und trainieren dort unter Anleitung erfahrener Trainer von 16 Uhr bis 18 Uhr.

Der Sport sei nicht zu unterschätzen, betont der Vereinsvorsitzende, sowie Kinder- und Jugendtrainer Günter Rohr: „Man muss Ausdauer und Köpfchen mitbringen, denn Kegeln ist nicht nur körperlich anstrengend, es fordert auch das Konzentrationsvermögen.“ Ohne Muskelkater gehe man nicht nach Hause, wenn man bis zu 30 Würfe immer wieder hintereinander absolviere, verspricht Rohr.

Info Jeden Mittwoch ist Jugendtraining Training Der Kegelsportverein KSV bietet jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr Kegeltraining für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren an. Das Training findet auf der Kegelbahn des Korschenbroicher Hallensportzentrums, von-Bodelschwingh-Straße 3, statt. Kontakt Günter Rohr, E-Mail: g.rohr@freenet.de, Telefonnummer: 02161 673168.

Doch was reizt Jugendliche am Kegeln? Eine Antwort: Körper und Geist werden auch in vielen anderen Sportarten beansprucht, allerdings gebe es einen wesentlichen Unterschied zu Fußball, Handball und anderen Ballsportarten: „Man kämpft nicht Mann gegen Mann“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Im Jugendbereich sammelt jeder Spieler in mehreren Wettkämpfen Punkte und hat am Ende individuell die Möglichkeit aufzusteigen. „Kinder und Jugendliche können sich ohne Zwang duellieren, was den Spaß an der Sache nicht wegnimmt,“ sagt Max Zuther, der mittlerweile zwar schon volljährig ist, aber nach einigen Jahren Pause dann doch mal wieder das Training besuchte.

Der zwölfjährige Leonard Schneider bringt die Kugeln schon ins Rollen seit er sechs Jahre alt ist: „Wir waren mal zufällig da, aber es hat mir so gut gefallen, dass ich seitdem regelmäßig gekommen bin.“ Für Sportarten wie Fußball haben er und seine Mannschaftskollegen nicht so viel übrig. „Beim Kegeln hat man mehr Freiheit und ist nicht nur ein kleiner Teil einer großen Mannschaft“, sagt der Schüler. Auch der gleichaltrige Tim Weinert ist überzeugt, dass Kegeln eine gute Alternative zu anderen Hobbys bietet: „Man gewinnt und verliert nur für sich selbst und nicht für das Team, was mir persönlich besser gefällt,“ so der Schüler, der seit mittlerweile zwei Jahren Begeisterung für den Sport zeigt. Das Gefühl, Teil einer Mannschaft zu sein und Mitstreiter bei sich zu haben, geht laut den jungen Keglern trotzdem nicht verloren.

Während ein paar ihre Würfe üben, sitzen die anderen beisammen, schauen zu und unterhalten sich. „Es ist auf jeden Fall gemeinschaftsfördernd und oft auch gesellig, was aber kein Grund ist den Sport zu unterschätzen. Es ist eben kein Rentnersport, sondern für alle Altersklassen und sollte nicht mit dem Klischee verglichen werden,“ so Zuther. Dass es Kegeln auch in eine geselligen Runde von Biertrinkenden gibt, die sich auf der Kegelbahn vergnügen, bestreitet er nicht. Doch Kegeln als Sport sollte davon definitiv unterschieden werden, findet er.

„In den letzten beiden Jahren war es schwer, Mitglieder ohne regelmäßiges Training im Verein zu halten,“ berichtete der Jugendtrainer Norbert Evertz, „die zu Beginn der Pandemie noch ,jungen‘ Leute sind mittlerweile zu alt, um in der Jugendmannschaft zu spielen, und es sind kaum Nachzügler hinzugekommen.“ Es habe Pläne für Aktionen wie Turniere oder die gelegentliche Einbindung von Kegeln in den Schulsport gegeben, was durch Corona aber kaum bis gar nicht umsetzbar gewesen wäre.