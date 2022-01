Hobby-Fotografin aus Korschenbroich : Physikstudentin mit Blick für Spiegelung

Bei einer Bootsfahrt über den Königssee gelang der Korschenbroicherin Katrin Gawlik dieses Foto. Für diese besondere Perspektive holte sie beim Wettbewerb Drehmomente den dritten Platz. Foto: Katrin Gawlik

Korschenbroich Am Königssee in Bayern gelang Katrin Gawlik dieses besondere Motiv. Ihr Foto mit den Verzerrungen der Berge und der Wellen holte den dritten Platz bei einem Wettbewerb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Svenja Gelhausen

„Einen Glückstreffer“, so beschreibt die 19-jährige Katrin Gawlik ihr Foto „a new world“ (eine neue Welt), mit dem sie bei einem Fotowettbewerb von Drehmomente den dritten Platz belegte. Das fotografische Kunstwerk entstand, als die Korschenbroicherin während einer Bootsfahrt über den Königssee über die Reflektionen im Wasser staunte: „Mich faszinierte die mehrfache Spiegelung der Berge und wie trotz der Verzerrung durch die Wellen ein klares Bild erkennbar ist“, erklärt die Hobbyfotografin.

Diese Beobachtung ist auch der Grund für den Namen, den sie ihrem Kunstwerk gab: „Es war eben wie ein Blick in eine andere Welt“, sagt sie. Dieser Einblick wird dem Betrachter auch ermöglicht, da das Bild einmal um 180 Grad gedreht wurde. Wird das Foto erneut gedreht, so ist die Reflektion der Berge direkt zu erkennen.

Fotos und Videos sind ihre Leidenschaft: Katrin Gawlik. Foto: privat

Katrin Gawliks Begeisterung für die Fotografie begann mit ihrem ersten Smartphone. „Ich konnte auf einmal ganz leicht, Momente in einer gar nicht mal so schlechten Qualität festhalten“, erinnert sie sich. Dabei begeistert sie das Ausprobieren neuer Methoden und Perspektiven. So hat die derzeitige Studentin während ihrer Schulzeit am Gymnasium Korschenbroich angefangen, ihre Freunde und besonders die Umgebung zu fotografieren. Sie habe sich zunächst auf die Landschaftsfotografie konzentriert und vor kurzer Zeit auch angefangen, Portraits von Menschen zu erstellen.

„Ich wollte die Qualität meiner Bilder verbessern, also habe ich mir zum 16. Geburtstag eine Digitalkamera gewünscht“, so Gawlik. Mit eben dieser Kamera sei auch das Siegerfoto entstanden. Anschließend habe sie an einem Fotografie-kurs teilgenommen. Der Rest habe sich durch „learning by doing“ ergeben.

Ihr Hobby begrenze sich nicht nur auf die Fotografie, sondern schließe auch das Drehen und Produzieren von Videos mit ein. Seit 2018 nimmt sie jährlich am Jugendfilmcamp Arensee teil, bei dem die Jugendlichen an eigenen Kurzfilmprojekten arbeiten. Zudem hat sie vor einiger Zeit an einem offiziellen Seriendreh mitgewirkt, der ihre Leidenschaft für Videoproduktionen bestärkt habe. Deshalb hatte sie nach Kurzfilmwettbewerben gesucht und stieß dabei eher zufällig auf den Fotowettbewerb von Drehmomente.

Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, der von der Filmothek der Jugend NRW initiiert worden ist, wie Marcus Schütte von der Filmothek aus Duisburg erklärt. Ziel von Drehmomente NRW sei es, dass sich junge Produzenten von Filmen und Fotos mit anderen Gleichaltrigen messen. Das medienkulturelle Projekt richte sich sowohl an Lehrer, Pädagogen, Eltern und andere Multiplikatoren. „Es sind aber auch private Initiativen, Einzelpersonen und Gruppen aufgefordert, sich am Projekt zu beteiligen“, so Schütte.