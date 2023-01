Kunst im Rathaus Korschenbroich Katharina von Koschembahr hat ein Faible für Wasser als Motiv

„Ich finde die Kombination spannend. Das Bild einer Frau im Wasser wird oft mit der Vorstellung verbunden, sie ruhe in sich“, sagt die Künstlerin zum Störfaktor der Erwartung. Sie liebt es, über eine fein ausgestaltete Malerei Stofflichkeit zu assoziieren, die etwa das Gefieder eines Schwans so flauschig wirken lässt. Insbesondere die Bilder mit Kois zeigen, wie sehr die Künstlerin kräftige, ungemischte Farben liebt. Früher malte von Koschembahr ausschließlich in Öl auf Nessel. Inzwischen wählt sie oft die Mischtechnik von Eitempera und Öl. Die Ölfarbe sitze auf Eitempera besser auf, so die Künstlerin. Im Ratssaal zeigt sie vorwiegend großformatige Gemälde, im Flur kleine Bilder, Drucke, zart anmutende Radierungen und eine dreiteilige Reihe in Acryl und Öl auf Aludibond.