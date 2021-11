Einsatz in Korschenbroich : Kassiererin bei Überfall mit Pfefferspray besprüht - Fahndung nach Täter dauert an

Kassiererin bei Überfall mit Pfefferspray besprüht - Fahndung nach Täter dauert an

Einsatz in Korschenbroich

Korschenbroich Bei einem Überfall am Donnerstagabend wurde die Kassiererin eines Verbrauchermarktes mit einem Pfefferspray angesprüht. Die Polizei ermittelt und sucht den Verdächtigen.

Wegen eines Überfalls riefen Angestellte eines Verbrauchermarktes an der Ladestraße am Donnerstagabend, 11. November, gegen 18:20 Uhr, die Polizei: Die betroffene Kassiererin schilderte, dass ein unbekannter Mann im Markt zunächst eingekauft habe und später wegen eines angeblichen Umtausches zurückgekehrt sei. Als die Angestellte die Kasse öffnete, schob ihr der Mann einen Zettel zu. Auf diesem forderte er die Herausgabe von Bargeld. Sein Opfer reagierte prompt und verschloss die Kasse wieder, woraufhin ihr der Unbekannte einen Reizstoff (umgangssprachlich Pfefferspray) ins Gesicht sprühte und anschließend ohne Beute in Richtung Kleinenbroicher Straße flüchtete. Das teilt die Polizei mit.