Karnevalssitzung der kfd Korschenbroich „Sinfonie in Doll“ verspricht Angriffe auf die Lachmuskeln

Die Vorbereitungen für die Karnevalssitzungen unter dem Motto „Sinfonie in Doll“ laufen auf Hochtouren. Die Ortsgruppe der katholischen Frauen (kfd) St. Andreas in Korschenbroich will auch in diesem Jahr an drei Tagen im Haus Schellen mit buntem und witzigem Programm begeistern. Dabei dürfte es erneut einiges an Tratsch und Klatsch mit viel Lokalkolorit zu hören geben.