Jeckensause am Freitag und Samstag Karnevalsfreunde Liedberg laden zu Partys ins Festzelt ein

„Und am Samstag legen wir noch mal eine Schippe drauf“, kündigt er an. Dann steht die „Remember“-Band auf dem Podium. „Die haben bereits in den letzten beiden Eventjahren bei uns stimmungsmäßig und musikalisch so was von den Vogel abgeschossen. Daran knüpfen wir endlich wieder an“, ist Daniel Langen die Begeisterung anzuhören. Am Samstag werden auch die fünf besten Einzel- und Gruppenkostüme prämiert. „Eine Jury entscheidet darüber“, so Langen. Zu gewinnen gibt es Präsentkörbe und Gutscheine.