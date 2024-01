Karneval 2024 in Korschenbroich Karnevalsfreunde Liedberg laden zu zwei großen Partys

Am Samstag tritt die Remember Band auf. Die Karten für diese Party waren 2023 ausverkauft. Dabei fasst das neue Zelt, das die Firma Zelte Froitzheim aus Bedburg 2023 erstmals aufgebaut hat, sogar 1200 Menschen. In den Jahren zuvor reichte der Platz für 900 Leute. Langen ist sicher: „Die Remember Band wird für einen grandiosen Abend sorgen.“ Die Besucher sind aufgefordert, ihre „besten Kostüme aus dem Schrank zu holen“. Denn am Samstag werden die fünf besten Einzel- und Gruppenkostüme prämiert. Zu gewinnen gibt es Präsentkörbe und Gutscheine.