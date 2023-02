Karneval in Korschenbroich 2023 Was an Karneval in der Stadt los ist

„Es freut mich zu sehen, dass das Interesse an unserem kleinen, aber feinen Zug immer weiter wächst“, sagt er. „Das stellt uns zwar jedes Jahr wieder vor neue Herausforderungen, aber das machen wir mit Herzblut für ‚unser Veedel‘.“ Ihm ist anzumerken, wie er dem Spektakel entgegenfiebert, bei dem Jung und Alt am Straßenrand stehen, Kamelle, Wurfmaterial sowie Gutscheine sammeln und sich dann dem Zug anschließen „zur längsten Polonaise in Korschenbroich“, wie Franken sie nennt. Der Zug endet an der Mehrzweckhalle, wo dann die After Zug-Party der AFB startet.