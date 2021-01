Umfrage bei Karnevalsvereinen in Korschenbroich : Narren stellen sich auf Totalausfall ein

Umfrage bei Karnevalsvereinen in Korschenbroich

Daraus wird 2021 nichts: Im vergangenen Jahr konnte der Kinderkarnevalszug in Kleinenbroich noch stattfinden. Etwa 600 Zugteilnehmer waren im Februar dabei. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Eine Umfrage unter Karnevalsvereinen hat ergeben: Finanzielle Ausfälle gibt es kaum. Den Neersbroicher Sportfreunden fehlen aber die Einnahmen, um die Kredite für den Kunstrasenplatz zu bedienen.

Sonja Kunz, Vorsitzende der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde, hatte bis zuletzt gehofft, dass der Hoppeditz, in welcher Form auch immer, hätte erweckt werden können, dass vielleicht kleine Kostproben des närrischen Treibens vor den Altenheimen hätten präsentiert werden können. Daraus ist nichts geworden beziehungsweise wird in diesem Jahr erneut nichts. Die Sitzung war fest eingeplant, die Verträge abgeschlossen. Die Kleinenbroicher hatten Glück im Unglück: „Wir sind zum Glück nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen geblieben“, freut sich Sonja Kunz. Sie hofft, dass in 2022 wieder alles ganz normal läuft. Viele Programmpunkte, die für die diesjährige Sitzung geplant waren, sollen die Narren im nächsten Jahr zum Lachen bringen.