Konzept des Städtischen Entsorgungsbetriebs Korschenbroich : Termine für Kanalsanierungen in Kleinenbroich

Bereits 2021 gab es umfangreiche Kanalbaumaßnahmen in Kleinenbroich. Zu einem Ortstermin waren seinerzeit Tamara Meuter vom Städtischen Entsorungsbetrieb Korschenbroich, Amtsleiter Christoph Herchner und der Beigeordnete Thomas Dückers (v.l.) nach Kleinenbroich gekommen. 2022 stehen weitere sechs Teilbereiche an. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Sechs Teilbereiche südlich der S-Bahn-Strecke in Kleinenbroich müssen saniert werden. Wie das Konzept des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich (SEK) für dieses Jahr aussieht.

Zudem sind noch weitere Kanalsanierungsarbeiten in Teilbereichen ab Mitte Mai in Kleinenbroich geplant. Der Zeitplan des SEK sieht folgende Straßen vor: Die Straßen Birkenweg/Im Kamp „2 bis 6“ sind voraussichtlich von Mitte Mai bis Mitte August betroffen. Die Konrad-Adenauer-Straße „31 bis 39a“ und „40a bis 50“ ab Ende Juni bis Mitte August. In der Straße Am Acker sind die Arbeiten von Mitte August bis Mitte Oktober vorgesehen. An der Karl-Arnold-Straße ab Hausnummer 40 bis zum Ende laufen die Arbeiten von Ende Juni bis Ende September. An der Überseite „15 bis 21“ beziehungsweise „20 bis 36“ plant der SEK die Kanalsanierungen von Mitte August bis Mitte Oktober durchzuführen.