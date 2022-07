Kanalarbeiten in Korschenbroich : Kanalarbeiten - Ab Montag teilweise Vollsperrungen

In mehreren Straßenzügen in Korschenbroich werden die Kanalarbeiten fortgesetzt. Symbolbild: Foto: Anne Richter

KORSCHENBROICH Gleich in mehreren Straßenzügen werden Kanalrenovierungen sowie -sanierungen fortgesetzt. Welche Bereiche betroffen sind und wo tagsüber Bereiche vollgesperrt werden müssen.

Gleich an mehreren Straßenzügen in Korschenbroich werden Kanalarbeiten fortgesetzt, wie der Städtische Entsorgungsbetrieb Korschenbroich (SEK) mitteilt. In Drölsholz und Kleinenbroich beginnen am 25. Juli die Arbeiten in den drei Straßen „Am Dyckershof“, „Am Fliethbach“ und „Jan-Pallach-Straße“. Teilweise sind dafür Vollsperrungen in der Zeit von 7 bis 18 Uhr notwendig, da keine ausreichende Restfahrbahnbreite sichergestellt werden kann.