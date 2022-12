Wie geht es dann weiter? Kanal an der Kirche in Glehn fast fertiggestellt

In Kleinenbroich wurden in den vergangenen beiden Jahren diverse Kanalbereiche sukzessive erneuert. Im Bereich Überseite/An der Bahnhofstraße muss die Straßendecke noch fertiggestellt werden. Sofern das Wetter mitspielt, werde das laut Stadt in dieser Woche erfolgen. Dies gelte auch für den Bereich Birkenweg/Im Kamp.