Kamil Albrecht reagierte richtig : Lebensretter aus Korschenbroich

Korschenbroich Kamil Albrecht kam einem 93-Jährigen zur Hilfe. Dafür wurde er jetzt im Rathaus von Bürgermeister Marc Venten geehrt.

An einem Samstag Mitte September schob Josef Jacobs seinen 93-jährigen Vater im Rollstuhl durch die Gladbacher Innenstadt. Die beiden Männer aus dem Stadtteil Hockstein waren zum Essen in die City gefahren. Vor einem Café wurde der Senior ohnmächtig – „und hatte in diesem Moment einen Schutzengel an seiner Seite“, wie Josef Jacobs sagt.