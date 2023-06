Engagement in Korschenbroich Feuerwehrleute für ihren langjährigen Einsatz geehrt

Bürgermeister Marc Venten erinnerte daran, dass der letzte Kameradschaftsabend am 25. September 2020 stattgefunden hatte, und zwar in ganz kleinem Rahmen. Dass das Engagement der Ehrenamtler alles andere als selbstverständlich ist, machte Venten an folgendem Beispiel deutlich: „98 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland sind Mitglieder einer freiwilligen Feuerwehr. In Frankreich sind es 78 Prozent, in Italien 40 und in Großbritannien sogar nur 2,5 Prozent.“