Schützen- und Heimatfest 2023 in Glehn „Gigantische Stimmung und proppevolles Festzelt“

Feiern können sie – die Glehner Schützen und ihre Freunde. Bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags, 5. September, wurde im Festzelt gefeiert beim Schützen- und Heimatfest 2023 in Glehn. „Wir erleben ein Wahnsinnsschützenfest“, zog Hans-Dieter Breuer am Dienstagmittag ein vorläufiges Resümee. „Die Stimmung ist gigantisch und das Festzelt war proppevoll.“