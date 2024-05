Christi Himmelfahrt in Korschenbroich Käferfest lockt nach Neersbroich

Korschenbroich · An Christi Himmelfahrt ist es wieder so weit: Das Käferfest mit Hüpfburgen, Fitness-Rallye und vielen weiteren kostenfreien Aktionen für Kinder und Familien lockt nach Neersbroich. Was in diesem Jahr geboten wird.

04.05.2024 , 04:50 Uhr

Bunt und fröhlich geht es beim Käferfest – hier im vergangenen Jahr – auf den Sportplätzen in Neersbroich zu. Foto: Uwe Röpke

Seit 34 Jahren organisieren die Sportfreunde Neersbroich immer im Mai ein großes Fest. Seit Jahren strömen zu diesem Anlass Hunderte Menschen – Kinder, Familien, junge und ältere Vereinsmitglieder und Leute von nah und fern – auf das Vereinsgelände der Sportfreunde. Am Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt, Vatertag) von 14 bis 18 Uhr findet das Spielfest auf den Sportplätzen an der Bruchstraße statt. Aufgebaut werden Großspielgeräte wie ein „Ballanger“, Kipper, eine Hindernis- und eine Tarzan-Bahn, ein Menschenkegel und ein Torschuss-Speedometer. Auch für die kleinsten Spielfest-Besucher gibt es eine Hüpfburg. Außerdem wird gegrillt. 2300 Besucher beim Käfer-Spielfest in Neersbroich Veranstaltung in Korschenbroich 2300 Besucher beim Käfer-Spielfest in Neersbroich Clown Pepe ist dabei; es gibt einen Mal-Wettbewerb zum Thema „Wer malt die schönste Frühlingsblume?“ mit Preisen ebenso wie eine Familien-Fitness-Rallye mit zehn Stationen, die Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer erfordert. Kurzweilige Schwungtuch- und Bewegungsspiele im zentralen Spielfeld ergänzen laut den Veranstaltern das rund vierstündige Programm. Bei der schon traditionellen „Käfer-Tombola“, deren Erlös der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zu Gute kommt, gibt es wieder viele Preise zu gewinnen.

(leb/bb)