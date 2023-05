Veranstaltung in Korschenbroich 2300 Besucher beim Käfer-Spielfest in Neersbroich

Bereits zum 33. Mal organisierten die Sportfreunde Neersbroich ihr Käfer-Spielfest und zogen in diesem Jahr über 2300 Besucher an. Das Fest bot am Vatertag jede Menge Unterhaltung, Bewirtung und Tombolapreise. Bei der Familien-Fitness-Rallye konnten die Teilnehmer zum Beispiel zeigen, was sie koordinativ und bewegungs-technisch draufhatten.