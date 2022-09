Scharfzüngige Spitzen in Korschenbroich : Kabarettistin Simone Solga sagt einfach nur, was sie denkt

Kabarettistin Simone Solga sagt einfach nur, was sie denkt

Scharfzüngige Spitzen in Korschenbroich

Korschenbroich Die Bundesministerinnen Christine Lamprecht, Nancy Faeser und Svenja Schulze bekamen ebenso ihr Fett weg wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Aberwitziges und Widersprüchliches verpackte Solga in scharfzüngigen Spitzen.

Fast zierlich mag Simone Solga wirken, vielleicht sogar so kuschelig, wie der im selbstironischen Vergleich zitierte Perwoll-Pullover. Doch die Frau mit dem sächsischen Akzent hat Power. Sie schießt ihre scharfzüngigen Spitzen gegen Aberwitziges und Widersprüchliches in Politik und gesellschaftlichem Mainstream in dicht und rasant gesetzten Pointen ab.