Comedy in Korschenbroich Lästereien über Bekloppte im Büro ernten bestätigende Lacher

Doch ehe Volk als Büro-Opfer vom Leder zog, begab sie sich auf amüsante Nebenpfade. Sie erzählte vom nicht allzu romantischen Ehemann Frank und der Wohnung im Ökotrophologinnen- und Spätgebärenden-Veedel mit Helikopter-Müttern. Da wurde die gendergerechte Karnevalsverkleidung zur besonderen Herausforderung. In einer Rundmail unter den Müttern der Nachbarschaft sei das Bienenkostüm empfohlen worden, da Insekten vom Aussterben bedroht sind. Die Politik bekam noch schnell ein paar Seitenhiebe ab, als Volk ankündigte, die persönliche Kostümfrage gelöst zu haben: Sie will als Piratin und Käpt´n Deppin mit dem im Wind heulenden Schiff „Markus Söder“, dem vergesslichen Olaf Scholz am Ruder und Karl Lauterbach als mahnendem Klabautermann in See stechen. Nach dem fiktiven Ausflug in gefährliche Gewässer unter dem Fluch der Karibik, kehrte sie zurück ins gar nicht so traute Heim mit Homeoffice und Homeschooling während der Lockdowns. Beinahe am schlimmsten sei die Erkenntnis gewesen, dass auch der Mann den ganzen Tag Zuhause sein musste.