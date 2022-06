Im Gymnasium Korschenbroich : Ingo Börchers und seine Liebe zum Konjunktiv

Korschenbroich Der Kabarettist trat mit dem Soloprogramm "Das Würde des Menschen" in der Aula des Gymnasiums auf. Wie Börchers auf die geringe Zahl von Zuhörern reagierte.

Der Artikel im Titel ist kein Grammatikfehler, er soll den Konjunktiv besonders herausstellen: „Das Würde des Menschen“ überschreibt Ingo Börchers sein Soloprogramm mit philosophisch-satirischen Gedankenspielen zu aktuellen Themen, Befindlichkeiten und mit Fragen nach künftigen Möglichkeiten. Beim Auftritt des Kabarettisten in der Aula des Gymnasiums fiel der Besuch recht mager aus, doch der Gast nahm es mit Humor. „Es ist doch schön, dass Sie deutlich mehr als sieben Personen sind“, grüßte er sein Publikum. Das postierte sich, dem Künstler entgegenkommend, überwiegend im mittleren Bereich der Stuhlreihen, so dass er gefühlt nicht vor leeren Rängen spielte.

Börchers sinnierte über Elternabende in Präsenz und digitaler Variante, eigene Schulerfahrungen, Homeoffice, Bildung. Fehlende Chancengleichheit in der Bildung nannte er Küken-Schreddern. In witziger und satirischer Manier karikierte er den für Laien undurchschaubaren Dschungel von Mehrwertsteuersätzen. In der Aufwertung über Begriffe wurden dicke Bohnen zu „adipösen Hülsenfrüchten“. „Leben hat Nebenwirkungen, und Nüsse können Spuren von Nüssen enthalten“, lautete sein Fazit.